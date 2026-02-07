Encuentro por la Memoria: Charlas y recuerdos en Valle Hermoso

En el marco de las celebraciones por la Semana de la Fundación, la Junta de Historia de Valle Hermoso llevó adelante el "Encuentro por la Memoria". La actividad tuvo lugar en las instalaciones del emblemático Ex Hotel Buenos Aires, donde vecinos y referentes locales se reunieron para rescatar el patrimonio inmaterial de la localidad.

El evento se centró en un conversatorio que rescató vivencias sobre dos pilares de la cultura del pueblo: la historia de los carnavales y las tradicionales Fiestas Patronales de San Antonio. Acompañados por una merienda compartida, los asistentes intercambiaron relatos y anécdotas que permitieron poner en valor la identidad y las costumbres que marcaron el crecimiento de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de estos espacios de encuentro para reconstruir el pasado local. La iniciativa forma parte de la agenda de actividades culturales programadas para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación, fortaleciendo el vínculo entre las distintas generaciones a través de la memoria colectiva.