Multitudinario arranque del Festival Alienígena 2026 en Capilla del Monte

La primera noche del Festival Alienígena 2026 superó ampliamente las expectativas y reunió a miles de vecinos y turistas que celebraron y bailaron hasta la madrugada en Capilla del Monte. A pesar de un inicio de jornada marcado por la lluvia, el clima mejoró y cerca de las 21.30 comenzó oficialmente una nueva edición del tradicional evento ufológico.

Las calles se poblaron de color y creatividad con el desfile por la calle techada de la Colonia de Verano Municipal, que incluyó la participación de la Murga Alienígena infantil, la carroza de los alumnos de Sala Cuna y una gran variedad de disfraces. Este año, además, se sumó una novedosa categoría de mascotas, que continuará compitiendo durante la segunda jornada, prevista para este sábado.

La propuesta convocó no solo a una multitud de capillenses y visitantes —muchos caracterizados como seres de otros mundos— sino también a numerosos medios de comunicación de distintas provincias del país, que llegaron para cubrir el evento.

La música fue uno de los grandes protagonistas de la noche. La banda Playmobil abrió el escenario con un show cargado de ritmo y energía, preparando el clima para la presentación de Fernando Bladys, ex integrante de Chébere y referente del cuarteto cordobés. El artista logró unir en un mismo baile a distintas generaciones con sus clásicos y se mostró emocionado por la respuesta del público. El cierre estuvo a cargo de Radio Jota FM, que propuso una fiesta retro con hits de décadas pasadas.

El intendente Fabricio Díaz acompañó la jornada junto a su equipo ejecutivo y destacó el resultado de meses de trabajo organizativo. El exitoso inicio dejó altas expectativas para la segunda noche del festival, que tendrá como principal atractivo la presentación de la banda de rock Los Tipitos.

El Festival Alienígena 2026 continuará durante nueve noches con música en vivo, desfiles, conferencias, cine temático y múltiples actividades que vuelven a posicionar a Capilla del Monte como epicentro del fenómeno ufológico en la región.