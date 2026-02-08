Carlos Paz cerró hoy el Tour de los Juegos Suramericanos

Carlos Paz cerró hoy el Tour de los Juegos SuramericanosLa ciudad despide este domingo la previa del gran evento deportivo con actividades gratuitas para toda la familia
Villa Carlos Paz cierra hoy, domingo 8 de febrero, la visita del Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta abierta al público que durante tres días acercó el espíritu olímpico a vecinos y turistas.
Las actividades se desarrollaron en el Parque de Asistencia para Rally, a orillas del lago San Roque, con un Fan Fest itinerante que combinó deporte, tecnología y recreación para todas las edades.
Durante la jornada final, el público pudo disfrutar de fútbol en burbujas gigantes, handball siamés, vóley con paracaídas y tenis, además de simuladores de Fórmula 1, experiencias de realidad virtual y juegos interactivos.
También fue parte del cierre “Capi”, la mascota oficial de los Juegos, que compartió fotos y actividades con los más chicos.
Los Juegos Suramericanos 2026 se disputarán en septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 57 disciplinas.
La propuesta en Carlos Paz fue libre y gratuita, y formó parte del recorrido nacional que busca acercar el evento deportivo más importante de Sudamérica a distintas ciudades del país.