Carlos Paz cerró hoy el Tour de los Juegos Suramericanos

Villa Carlos Paz cierra hoy, domingo 8 de febrero, la visita del Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta abierta al público que durante tres días acercó el espíritu olímpico a vecinos y turistas.

Las actividades se desarrollaron en el Parque de Asistencia para Rally, a orillas del lago San Roque, con un Fan Fest itinerante que combinó deporte, tecnología y recreación para todas las edades.

Durante la jornada final, el público pudo disfrutar de fútbol en burbujas gigantes, handball siamés, vóley con paracaídas y tenis, además de simuladores de Fórmula 1, experiencias de realidad virtual y juegos interactivos.

También fue parte del cierre “Capi”, la mascota oficial de los Juegos, que compartió fotos y actividades con los más chicos.

Los Juegos Suramericanos 2026 se disputarán en septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en 57 disciplinas.

La propuesta en Carlos Paz fue libre y gratuita, y formó parte del recorrido nacional que busca acercar el evento deportivo más importante de Sudamérica a distintas ciudades del país.