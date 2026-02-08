Carlos Paz tendrá una tarde de 31 grados y viento del norte

Este domingo continúa con condiciones estables en Villa Carlos Paz y la región. Durante lo que resta del día, el tiempo se presentará parcialmente a ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas en ascenso hacia la tarde.

En horas de la tarde, la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 31 grados, con viento predominante del sector norte, que irá de moderado a regular, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h. La visibilidad se mantiene buena y la humedad es baja, en torno al 41 por ciento.

Hacia la noche, se espera un leve descenso térmico, con valores cercanos a los 24 grados, cielo ligeramente nublado y viento rotando al noreste, manteniéndose las ráfagas. El sol se pondrá a las 20:13, cerrando una jornada típicamente veraniega en la ciudad.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa temperaturas algo más moderadas, con máximas que irán descendiendo progresivamente hacia el fin de semana, sin lluvias significativas a la vista.