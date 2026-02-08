Charla abierta por el Día Mundial de la Epilepsia en el Auditorio Municipal

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Epilepsia, la Municipalidad de Villa Carlos Paz realizará una charla abierta este lunes 9 de febrero, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Municipal.

La actividad se titula “Epilepsia: concientización, abordaje integral y rol del equipo de salud” y estará a cargo del neurólogo Carlos Deabato. La propuesta está dirigida al público en general, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización señalaron que el objetivo es brindar información clara, derribar mitos y promover una mirada inclusiva hacia las personas que conviven con esta condición. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Municipal, ubicado en Liniers 50.