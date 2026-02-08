¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Córdoba. El domingo se presentará hoy con un marcado perfil de verano en la provincia de Córdoba, según indican los pronósticos. Las temperaturas máximas registrarán un ascenso y alcanzarán los 33 grados, superando los valores del día sábado.

El inicio de la jornada también mostrará un aumento térmico, con una temperatura mínima estimada en torno a los 17 grados. En cuanto al estado del cielo, se espera que esté mayormente despejado, aunque con presencia intermitente de nubes altas, lo que permitirá una elevada radiación solar durante gran parte del día.

Desde los organismos meteorológicos señalaron que no se prevén precipitaciones ni fenómenos adversos en áreas urbanas, por lo que el tiempo se mantendrá estable.

Con este escenario, el fin de semana cerrará con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre. No obstante, se recomienda tomar precauciones frente al calor, mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.