Galería de fotos: así se vivió la 14ª Fiesta del Cordero Serrano en Tanti

La Fiesta del Cordero Serrano en Tanti se consolidó como uno de los eventos más convocantes del Valle de Punilla.

La celebración fue distinguida por la Legislatura de Córdoba por su trayectoria y aporte a la identidad cultural de la región. En el plano gastronómico, se cocinaron más de 600 corderos al asador y en recetas tradicionales, un clásico que atrajo a miles de visitantes desde temprano y se agotó antes de la medianoche.

Noticias Relacionadas Más de 12 mil personas celebraron la Fiesta del Cordero Serrano en Tanti

La noche también tuvo un fuerte condimento musical, con presentaciones de Los Cantores del Alba, Marina González, Facu y la Fuerza, y un cierre a pura fiesta a cargo de Jean Carlos, junto a la alegría de Paquito Ocaño. Academias de danzas y grupos folclóricos locales completaron una velada atravesada por la música y las tradiciones.