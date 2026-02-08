La CGT le pidió a los gobernadores que no apoyen la Reforma Laboral

A cuatro días del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno nacional y cuestionaron a los gobernadores y al ministro Federico Sturzenegger.

"El proyecto, tal como está redactado, tiene una carga ideológica y maliciosa", sostuvo el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo. En ese sentido, afirmó que la propuesta incluye artículos que consideró "gravísimos y anticonstitucionales".

La iniciativa oficial propone modificaciones en el régimen de contrataciones laborales, las licencias por vacaciones, el banco de horas y el sistema de indemnizaciones. Desde la central obrera señalaron que el contenido del proyecto no representa una mejora para el mundo del trabajo y advirtieron sobre su impacto negativo en los derechos de los trabajadores.

En ese marco, la CGT hizo un llamado a los gobernadores para que influyan en la posición de sus senadores: "Apelamos a la reflexión de muchos gobernadores para que no manden a sus representantes a votar en contra de los trabajadores", expresó el dirigente gremial, en la antesala del debate legislativo en la Cámara alta, en diálogo con Radio Mitre.

También cuestionó al presidente Javier Milei por la falta de instancias de diálogo previas al envío del proyecto al Congreso: "Nunca se generó un ámbito para discutirlo. Si quieren discutir, que se sienten todos los actores y no a través del llamado Consejo de Mayo", afirmó.

Jerónimo aclaró que la CGT no se opone a debatir una eventual modernización del marco laboral, pero remarcó que cualquier reforma debería ampliar derechos y no recortarlos. En ese sentido, criticó la eliminación del principio de ultraactividad, que garantiza la vigencia de los convenios colectivos hasta que se acuerde uno nuevo.