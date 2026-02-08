Quedan dos semanas para adherir a los descuentos y quitas en Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz recordó que restan dos semanas para adherir al esquema de regularización de tasas que permite saldar deudas atrasadas y acceder a importantes descuentos durante 2026. El plazo vence el 20 de febrero.

El programa está dirigido a vecinos que mantienen deudas de años anteriores en tasas de inmuebles o automotores. En esos casos, se ofrece la posibilidad de cancelar lo adeudado en un solo pago, con una quita del 50 por ciento de los intereses, lo que reduce de manera significativa el monto final.

Quienes regularicen su situación podrán, además, acceder a los descuentos por pago anual 2026. Estos beneficios alcanzan el 40 por ciento en la tasa de inmuebles y el 60 por ciento en automotores, siempre que el pago se realice en una sola cuota.

El trámite puede efectuarse de forma presencial en el Palacio Municipal, en Liniers 50, o a través de las vías digitales habilitadas. Para consultas y gestiones, el municipio dispuso el correo electrónico [email protected] y el WhatsApp 3541 637975.

Desde el municipio señalaron que se aceptan todos los medios de pago y remarcaron que el objetivo del plan es facilitar la regularización de deudas y aliviar la carga tributaria de quienes cumplen con sus obligaciones durante el año.