Sin acuerdo vigente, la Argentina logró su mayor nivel de exportaciones a EE.UU.

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron en 2025 un récord histórico de US$8.338 millones, aun sin la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre ambos países.

Así lo reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que destacó el fuerte crecimiento interanual de los envíos y el cambio en la composición del comercio bilateral.

De acuerdo con el relevamiento, el valor exportado registró una suba cercana al 29% respecto de 2024 y se ubicó casi 25% por encima del récord anterior, que había sido alcanzado en 2022. En ese contexto, la BCR subrayó que el intercambio comercial entre ambos países fue el segundo más alto de la serie histórica, mientras que el superávit bilateral marcó valores máximos.

Durante 2025, Estados Unidos se consolidó como el tercer destino de las exportaciones argentinas y el tercer origen de importaciones, detrás de Brasil y China. El desempeño se dio en un escenario de fortalecimiento del vínculo económico bilateral, que tuvo su correlato institucional con la reciente firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre ambos países.

Energía, el motor del récord

El principal impulso al crecimiento exportador provino del complejo petrolero-petroquímico. Según la BCR, las exportaciones de combustibles y energía aumentaron más del 68% en la comparación interanual entre 2025 y 2024. Como resultado, este rubro explicó el 47% del total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos, una participación que no se registraba desde 2005.

Este cambio en la estructura de los envíos marcó un punto de inflexión en la relación comercial bilateral. La mayor gravitación de la energía permitió compensar el menor dinamismo de otros sectores y consolidó el récord histórico en valores absolutos, en un contexto de creciente protagonismo de la Argentina como proveedor energético.

Minería y litio, en expansión

La minería también tuvo un rol clave en el fortalecimiento del vínculo comercial. En 2025, Estados Unidos fue el segundo socio comercial de la minería argentina, solo por detrás de Suiza. Representó cerca del 18% del total exportado por el país en ese sector, con un crecimiento interanual superior al 25%, según datos de la BCR.

Dentro del complejo minero, el litio se destacó como uno de los productos estratégicos. Cerca del 10% de las exportaciones argentinas de litio tuvieron como destino Estados Unidos durante 2025, lo que lo posicionó como el segundo mercado más relevante para ese complejo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Minería. Además, entre 2020 y 2023, la Argentina abasteció el 47% de las importaciones de litio estadounidenses, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El nuevo acuerdo bilateral

El récord exportador se produjo en la antesala de la entrada en vigencia del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, firmado esta semana y anunciado originalmente en noviembre de 2025. Según informó Cancillería, el entendimiento prevé la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, con el objetivo de mejorar el acceso al mercado estadounidense y ampliar el volumen de exportaciones argentinas.

El acuerdo también contempla compromisos en materia de inversiones, comercio digital y financiamiento. En ese marco, Argentina se comprometió a eliminar licencias de importación o aplicar licencias automáticas para los productos provenientes de Estados Unidos.

Además, a través de organismos como el Eximbank y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), se buscará respaldar proyectos de inversión en sectores considerados estratégicos, en articulación con el sector privado norteamericano.

En paralelo, ambos países firmaron un Marco Estratégico para fortalecer las cadenas de suministro en minerales críticos, que incluye el compromiso de identificar proyectos prioritarios de manera conjunta y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses.

Un vínculo en expansión

Al último dato disponible, correspondiente a septiembre de 2025, Estados Unidos se consolidó además como el principal origen de inversión extranjera directa en la Argentina, con el 18% del stock total, equivalente a más de US$32.000 millones, según cifras del Banco Central.

El conjunto de estos indicadores muestra que el récord exportador de 2025 no fue un hecho aislado, sino el resultado de una mayor integración económica, con la energía y la minería como pilares centrales del vínculo comercial. En la previa de la plena implementación del nuevo acuerdo bilateral, los datos dejaron un piso alto para el intercambio entre ambos países y abrieron expectativas de un nuevo salto exportador en los próximos años.