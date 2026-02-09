Advierten por tormentas fuertes y posible caída de granizo

Un alerta por tormentas fuertes se mantiene vigente para este lunes 9 de de febrero en en las sierras de Córdoba.

De acuerdo al reporte oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h y fuertes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar una importante reducción de la visibilidad en rutas y caminos.

En este contexto, la Policía Caminera dispuso operativos preventivos y solicitó a los conductores extremar las medidas de seguridad al circular. Entre las principales recomendaciones se destacan reducir la velocidad sin frenar bruscamente, aumentar la distancia con otros vehículos, y, en caso de detenerse, alejarse de la banquina para evitar accidentes.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal policial y de los organismos que trabajan en tareas de prevención y seguridad vial, con el objetivo de minimizar riesgos durante el desarrollo del fenómeno climático.

Desde la fuerza provincial reiteraron el llamado a la prudencia y responsabilidad al volante, especialmente mientras se mantengan condiciones climáticas adversas en distintos puntos del territorio cordobés.