ARCA oficializó el trámite simplificado y definió quiénes pueden acceder

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este domingo el nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias. A través de la Resolución General 5820/2026, el organismo estableció los requisitos, plazos y procedimientos para que las personas humanas y sucesiones indivisas puedan optar por esta modalidad agilizada a partir del período fiscal 2025.

La medida busca facilitar el cumplimiento de Ganancias mediante una declaración jurada precargada por la Agencia, basada en la información disponible en sus sistemas y la provista por terceros, la cual el contribuyente podrá modificar, confirmar y presentar.

Quiénes pueden acceder al plan de ARCA

El régimen es opcional y está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con ciertos parámetros de ingresos y bienes, y que no estén calificados como "Grandes Contribuyentes".

Para adherirse, los interesados deberán:

Ingresar al servicio "Sistema Registral", opción "Ganancias PH Simplificada" en el sitio web de ARCA.

Contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 3 o superior.

Confirmar, con carácter de declaración jurada, que cumplen con los parámetros objetivos de ingresos y patrimonio requeridos por la ley.

El sistema para realizar la adhesión estará disponible a partir del 11 de febrero de 2026.

Atención: trámite obligatorio para quienes ya se anotaron

Un punto clave de la normativa es la situación de aquellos contribuyentes que ya habían optado por la modalidad simplificada bajo la normativa anterior (Resolución General N° 5.704) para el período fiscal 2025. Estos usuarios deberán "convalidar" su adhesión para poder permanecer en el régimen.

La convalidación debe realizarse a través del mismo servicio web antes del vencimiento general de la declaración jurada del período fiscal 2025.

Si el contribuyente no realiza este trámite, se considerará que desistió de la opción y deberá cumplir con sus obligaciones bajo el régimen general.

Bancarización y Criptoactivos

La resolución también establece controles sobre los movimientos de fondos. Se considerará que los activos están en el sistema financiero formal si se utilizan cuentas bancarias, billeteras virtuales o cuentas en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores. Por el contrario, no se considerará válida la operación si el destinatario percibe los fondos en efectivo, aun cuando luego los deposite.