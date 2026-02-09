Bastián Jerez llegó a la clínica de San Justo

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue trasladado con éxito a una clínica privada en la localidad bonaerense de San Justo.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas, que la ambulancia que traslado al menor arribó al Hospital Italiano apenas pasadas las 14.20 tras el vuelo sanitario que partió a las 12:20 desde el Aeropuerto de Mar del Plata y que luego arribó en el aeródromo de La Matanza.

El paciente estuvo acompañado por su madre Macarena Collantes, al tiempo que en la aeronave viajaron un médico y un enfermero, más las ambulancias del UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles) que hicieron el apoyo terrestre tanto en origen como en destino.

Luego de siete intervenciones quirúrgicas realizadas en la localidad costera, el niño concluyó su recorrido con un importante despliegue del operativo policial en la puerta del nosocomio en el que permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva y luego iniciará un extenso proceso de rehabilitación motriz.

El menor despertó del coma farmacológico el pasado 4 de febrero y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones entre sonrisas y gestos de enojo para comprobar su movilidad.

En forma paralela a la recuperación de Bastian, la causa judicial contra los conductores y su papá continúa con las tres partes como imputados.