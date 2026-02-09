Comienza la cuenta regresiva para los Carnavales 2026 en Icho Cruz

Icho Cruz se prepara para vivir un fin de semana a puro ritmo, color y tradición con la llegada de los Carnavales 2026, una de las celebraciones más esperadas del verano en la localidad.

La propuesta se desarrollará el domingo 15 y lunes 16 de febrero, desde las 21.30 horas, sobre la avenida Argentina, en la esquina con Entre Ríos, con entrada libre y gratuita. Durante ambas noches, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música en vivo, danzas y el característico espíritu del carnaval.

El domingo 15, el escenario recibirá el desfile de comparsas y una serie de espectáculos en vivo a cargo de Jaz Galíndez, Alma Folclórica, Simón Aguirre y Pachi Herrera.

En tanto, el lunes 16 será el turno de las academias de danzas folklóricas y los shows musicales, con presentaciones de La Lunna, La Nota, Llaxtamasi y Paquito Ocaño.