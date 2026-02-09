Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 9 de febrero de 2026 · 12:01

Redacción El Diario de Carlos Paz

Este lunes 9 de febrero de 2026, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) esperan el pago de sus haberes y asignaciones.

El calendario oficial, organizado según la terminación del DNI y el tipo de prestación, determina quiénes cobran hoy.

Quiénes cobran hoy, 9 de febrero

La fecha corresponde al primer tramo del cronograma de ANSES para febrero.

Jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de planes sociales pueden consultar si les corresponde cobrar en esta jornada, según el último número de su documento.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, del 9 de febrero al 12 de marzo.

Desempleo Plan 2: todas las terminaciones de DNI, del 2 al 12 de febrero.