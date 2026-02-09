¿Cuánto llovió hoy en Villa Carlos Paz?

Una jornada con clima inestable y lluvias intensas se vivió este lunes 9 de febrero en Villa Carlos Paz y sus alrededores.

Pese a las precipitaciones que también se extendieron a zonas serranas, no se esperan variaciones importantes en los principales ríos y arroyos que alimentan el lago San Roque.

Según los especialistas, se trata del verano más lluvioso de las últimas décadas y hay alivio por el incremento de los diques serranos.

Sobre la ciudad de Villa Carlos Paz, cayeron aproximadamente 11 milímetros y eso sirvió para traer alivio al calor intenso.