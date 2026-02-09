Icho Cruz: una noche de tango al aire libre convocó a vecinos y visitantes

Vecinos y visitantes disfrutaron anoche de una nueva edición de los Conciertos de La Aguada, en Icho Cruz, en una noche de verano que invitó a quedarse, escuchar música y compartir al aire libre.

En esta oportunidad, Daniel Simmons presentó un show íntimo de tango que se integró al paisaje natural del lugar y generó un clima cálido y cercano, ideal para quienes buscaban una propuesta cultural distinta.

La iniciativa volvió a combinar música, naturaleza y temporada estival, y continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural en la localidad.