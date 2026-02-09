La peregrinación a Lourdes obligará a cerrar la Ruta 5: ¿cómo será el operativo?

Con motivo de la 49° Peregrinación a la Virgen de Lourdes, se desplegó un operativo especial de seguridad que incluye el corte total de la Autovía Ruta 5 desde las 18 de este martes 10 de febrero.

Según se informó, el sentido Córdoba–Alta Gracia quedará habilitado únicamente para la circulación de peregrinos, mientras que el carril Alta Gracia–Córdoba permanecerá inhabilitado para vehículos, reservado como corredor sanitario ante posibles emergencias.

Los automovilistas que necesiten llegar a Alta Gracia desde Córdoba deberán utilizar ruta 36 o la ruta provincial C-45 como vías alternativas.

La circulación normal por la Autovía Ruta 5 se restablecerá el miércoles 11 de febrero, entre las 8 y las 10 de la mañana, una vez verificadas las condiciones de seguridad vial.

El dispositivo incluye puestos sanitarios en distintos puntos de Santa Ana, Los Cedros y el Camino a Alta Gracia, a cargo de las comunas, además de tres ambulancias: una ubicada en el peaje y dos en circulación permanente durante todo el recorrido.

Desde la organización se pidió respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y circular con precaución, tanto peregrinos como conductores.