Lluvia, niebla y obras obligan a circular con precaución en gran parte de la provincia

Este lunes, gran parte de la red vial de Córdoba presenta condiciones que obligan a circular con precaución, debido a lluvias moderadas, niebla, obras de mantenimiento y desmoronamientos, según el último parte actualizado.

Entre las rutas afectadas por lluvia se encuentran las provinciales 3, 5, 11, E-88, y las nacionales 7, 8, 9 (Autopista Córdoba–Rosario), 36, 148 y 158, donde se registran calzadas húmedas en distintos tramos.

En el Camino de las Altas Cumbres (E-34) se reportan bancos de niebla y lluvia, con visibilidad reducida, mientras que en otros sectores del mismo corredor hay reducción de calzada por obras de mantenimiento, entre los kilómetros 50 y 53, y 96 a 100.

La ruta provincial 28 presenta un panorama dispar: la circulación es normal desde Tanti hasta el tercer túnel, pero se encuentra restringida desde ese punto hasta paraje El Cadillo, y en sentido inverso desde La Rioja hasta el kilómetro 26, por desmoronamientos.

También se recomienda precaución en las rutas provinciales 1, 15 y 17, donde hay reducciones de calzada por trabajos viales en distintos tramos.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por tormentas para la mañana y la tarde, con probabilidad de actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y ocasional caída de granizo.

En contraste, se informa circulación normal en corredores clave como las rutas E-55, E-53, E-98 (Camino del Cuadrado), C-45, S-271, provincial 6, y las nacionales 20/38 (Autopista Córdoba–Carlos Paz), 38, 60, 9 Norte, 19 (Autovía Córdoba–San Francisco) y A019 (Avenida Circunvalación), aunque se solicita atención ante posibles cambios repentinos por condiciones climáticas.