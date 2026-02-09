Tormentas fuertes y lluvias: rige alerta amarilla en las sierras

Pronóstico del tiempo
Tormentas fuertes y lluvias: rige alerta amarilla en las sierrasEl aviso rige para este lunes, con probabilidad de tormentas fuertes durante la mañana y mejoras parciales hacia la noche. Se prevén lluvias intensas en cortos períodos.
Villa Carlos Paz se encuentra este lunes bajo alerta amarilla por tormentas, según el pronóstico oficial, con condiciones de inestabilidad que se harán sentir principalmente durante la mañana y la tarde.
De acuerdo a los datos meteorológicos, se esperan tormentas fuertes en horas de la mañana, con una probabilidad de precipitación entre el 40 y el 70 por ciento, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con menor chance de lluvias. Hacia la noche, el cielo tendería a presentarse parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas.
La jornada tendrá una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28, con viento predominante del sector sudeste y sur, a velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La humedad se mantiene elevada, en torno al 64 por ciento, y la presión atmosférica ronda los 960,9 hPa.
Para los próximos días, el pronóstico anticipa descenso de temperaturas mínimas y jornadas más estables, con máximas que oscilarán entre los 23 y 30 grados durante la semana.