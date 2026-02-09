Uthgra realizará una nueva jornada recreativa para hijos de afiliados

Uthgra Córdoba invita a todas las familias afiliadas a participar de una nueva jornada recreativa destinada a los hijos de afiliados, en el marco de las acciones orientadas a promover espacios de encuentro, integración y recreación para las familias del sector hotelero y gastronómico.

La actividad se llevará a cabo el jueves 12, en el edificio de UTHGRA Córdoba (Santiago del Estero 151) a las 14hs, y propone una tarde especialmente pensada para los más chicos, con juegos, actividades lúdicas, propuestas recreativas y momentos de diversión en un entorno cuidado y seguro.

Durante la jornada, los niños podrán disfrutar de dinámicas grupales, espacios de creatividad, entretenimiento y sorpresas, fomentando la socialización, el compañerismo y la construcción de lazos comunitarios.

Esta iniciativa forma parte de una política sostenida de UTHGRA Córdoba, orientada a fortalecer el vínculo con las familias afiliadas y acompañar su desarrollo integral, reafirmando el compromiso de la institución con el bienestar social y familiar.