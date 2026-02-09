Valle Hermoso: Multitudinario cierre de la Semana de la Fundación

La celebración de la Semana de la Fundación en Valle Hermoso concluyó con una jornada que superó las expectativas de asistencia. El escenario mayor recibió a figuras como Marisa Luján y Emanuel “El Andariego” Giraudo, quienes junto a El Embrujo y La Serrana Folclórica, lideraron una noche marcada por la música y el baile tradicional.

El evento se destacó por la integración de los ballets locales Inti Raimi, Lampatu Mayu y José Hernández, que brindaron un espectáculo de alto nivel artístico. El desfile de agrupaciones gauchas fue otro de los puntos altos, reafirmando el compromiso de la comunidad con la preservación de las raíces criollas.

La propuesta incluyó además un polo gastronómico con comidas típicas y una feria de artesanos que dinamizaron el encuentro. Desde la organización destacaron el clima de convivencia y alegría con el que locales y visitantes coronaron este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.