Denuncian despidos sin causa en restaurante del Casino de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Córdoba declaró el estado de alerta y movilización ante una serie de despidos que calificó como “injustificados y sin fundamento” en el restaurante que funciona dentro del Casino de Villa Carlos Paz.

Según informó el gremio, entre los trabajadores cesanteados se encuentra un postulante a delegado sindical cuya candidatura había sido notificada formalmente con anterioridad a la empresa. De acuerdo con lo señalado por la organización, el empleado se encontraba amparado por la tutela sindical establecida en la Ley 23.551, por lo que su despido constituiría un incumplimiento grave de la normativa laboral y sindical vigente.

Desde UTHGRA Córdoba advirtieron que los ajustes implementados en el establecimiento impactan directamente sobre el personal, mediante despidos que consideran arbitrarios y sin garantías, lo que —aseguran— vulnera derechos laborales básicos y pone en riesgo fuentes de trabajo.

En el comunicado, el sindicato rechazó de manera categórica las cesantías y exigió su inmediata revisión. Asimismo, remarcó que no permitirá que “los trabajadores sean la variable de ajuste” ni que se desconozca la legislación que protege la representación gremial.

En este contexto, la seccional confirmó que mantendrá el estado de alerta y movilización, avanzando con las acciones gremiales, administrativas y legales correspondientes hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades del casino, a quienes responsabilizó por la situación y por los presuntos desmanejos que —según denunciaron— afectan a los empleados.

La medida se enmarca en un clima de creciente tensión, donde el conflicto podría escalar en los próximos días si no se abre una instancia de diálogo entre las partes.