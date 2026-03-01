El arte cerró la temporada con una gran muestra en el Mónaco

Villa Carlos Paz sumó un nuevo capítulo a su temporada cultural con el cierre oficial de “Antesala de Arte”, la propuesta que durante enero y febrero transformó el ingreso al Espacio Mónaco en una galería contemporánea.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Carlos Paz Arte con acompañamiento municipal y respaldo de la Cámara de Turismo, reunió a artistas visuales y literarios locales en una muestra colectiva que integró distintas disciplinas y dialogó con el espectáculo “Soy Mestiza”, ganador del Carlos de Oro.

El evento final contó con presencia de vecinos, turistas y referentes del sector artístico, consolidando un circuito cultural que se fortalece cada temporada.

Participaron Julieta Montenegro, Miguel Gatti, Patricia Pozner, Rosana Stipisich, Raquel Flores, Nancy Gerbino, Adriana Arévalo, Mariela Ressia y Miguel Peirotti, quienes expusieron durante todo el verano obras que reflejan la identidad carlospacense.

La propuesta reafirma el perfil cultural de la ciudad como complemento clave de su oferta turística, sumando contenido artístico a la agenda anual.