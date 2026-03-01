El comunicado de AFA tras la liberación de Nahuel Gallo: "El fútbol como puente"

Un comité de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) acompaña el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue liberado este domingo tras permanecer detenido en Venezuela por 448 días.

Con un comunicado titulado "El fútbol como puente", la AFA confirmó la liberación y agradeció tanto al Gobierno de Delcy Rodríguez como a la Federación Venezolana de Fútbol por la intervención.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", indicaron desde el ente del fútbol argentino.