Liberaron al gendarme Nahuel Gallo tras un año preso en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que había permanecido más de 400 días detenido en Venezuela, fue liberado y se encuentra en un vuelo de regreso a la Argentina, según informó su pareja a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Gallo había sido detenido en diciembre de 2024 cuando viajó a Venezuela para visitar a su familia. Desde entonces permaneció bajo arresto en ese país sin que se conocieran detalles públicos de un proceso judicial, lo que motivó reclamos constantes de su familia y gestiones diplomáticas por parte de autoridades argentinas para lograr su liberación.

La pareja de Gallo escribió en redes que la noticia de su liberación los encontró “profundamente emocionados” y confirmó que el gendarme ya está en camino de regreso al país tras más de un año y dos meses lejos de su familia.

Durante su detención, organizaciones de derechos humanos y la Cancillería argentina denunciaron que Gallo estuvo en condiciones de detención arbitraria sin acceso adecuado a asistencia legal, y exigieron su puesta en libertad a través de canales diplomáticos e instancias internacionales.

La excarcelación de Gallo se produce en un contexto reciente de liberaciones de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, tras intercambios humanitarios y acciones de mediación entre gobiernos y organizaciones, en las que el deporte y otros ámbitos de cooperación habrían facilitado contactos que permitieron acercar posturas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso a disposición un avión para el traslado desde Venezuela hasta suelo argentino, facilitando así el regreso del suboficial tras más de un año de cautiverio. La AFA destacó que se trata de una acción orientada al bienestar familiar y humanitario del gendarme.