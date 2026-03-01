Trabajos en rutas cordobesas obligan a desvíos y precaución

Obras viales
Trabajos en rutas cordobesas obligan a desvíos y precauciónLos cortes parciales y restricciones afectan tramos del Camino de las Altas Cumbres, rutas provinciales 1, 15, 17 y 28. Recomiendan circular con precaución.
Diversos tramos de rutas provinciales y del Camino de las Altas Cumbres presentan reducción de calzada y circulación restringida por obras de mantenimiento.
En el Camino de las Altas Cumbres los trabajos se concentran entre los kilómetros 50 y 52, y del 96 al 100 en el sector Cóndor–Copina.
También hay reducción en la Ruta Provincial 1 a la altura del kilómetro 35, en el cruce con la Ruta Provincial 17; en la Ruta Provincial 15 del kilómetro 50 al 54 y en el kilómetro 64, en el cruce con la Ruta Provincial 28.
En la Ruta Provincial 17 las tareas se desarrollan entre los kilómetros 155 y 156, en Villa Fontana, y en el kilómetro 204, entre Marull y Balnearia.
Además, la circulación está restringida en la Ruta Provincial 28, desde el tercer túnel hasta el paraje El Cadillo y en sentido contrario desde La Rioja, a la altura del kilómetro 26, hasta la Ruta Provincial E-51.