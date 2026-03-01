Una multitud vio los drones iluminar la noche de Carlos Paz

Una multitud presenció el show de drones que se realizó anoche en el centro de Villa Carlos Paz. El espectáculo estaba previsto para las 23 horas y comenzó recién a las 23.50 horas, concentrando la atención de cientos de vecinos y turistas que siguieron la propuesta de los comerciantes y empresarios agrupados en el Paseo del Centro y llevado adelante por la empresa de drones X Drones.

El público aguardó durante casi una hora mirando al cielo hasta que finalmente se encendieron los 140 dispositivos.

El evento, que había sido promocionado intensamente durante los días previos, estaba previsto para el fin de semana pasado y debió suspenderse por las condiciones climáticas.

Durante unos 13 minutos, los drones realizaron distintas figuras luminosas y animaciones, además de reproducir diversos logos y marcas comerciales vinculadas a la ciudad. La coreografía aérea se desarrolló en el sector comprendido entre el Puente Carena y la peatonal, con visualización desde las cuatro esquinas y zonas cercanas a la Iglesia del Carmen.