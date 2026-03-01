Valle Hermoso abrió sesiones con eje en obra y orden fiscal

Valle Hermoso inició el período de sesiones ordinarias 2026 con un discurso centrado en infraestructura, modernización y equilibrio financiero. El intendente Daniel Spadoni afirmó que la gestión ya ejecutó más del 50% de las propuestas formuladas en campaña y sostuvo que la planificación, la austeridad y la transparencia son los pilares del gobierno local.

En su mensaje ante el Concejo Deliberante, señaló que cada recurso administrado “es patrimonio sagrado del vecino” y remarcó que el orden en las cuentas municipales es una condición necesaria para garantizar eficiencia y autonomía.

Agua y saneamiento como prioridad

El eje central del discurso fue el fortalecimiento del sistema hídrico. Entre las obras mencionadas se encuentran el by-pass en Yacoana, la colocación de 400 metros de nueva cañería en barrio Santa Teresa, el reemplazo de redes en Villa California y Los Mojinetes y el nexo entre perforación y cisterna en el sector de La Pedana, considerada la intervención más relevante en los últimos 25 años.

El mandatario aseguró que el agua dejó de ser un problema estructural y anticipó que en 2026 continuará la ampliación de redes y la modernización progresiva del sistema.

Iluminación y mejora vial

En materia de seguridad urbana, informó que ya se instalaron y reemplazaron más de 2.500 luminarias por tecnología LED y que el plan continuará con la expansión hacia nuevos sectores del ejido.

También destacó la recuperación del parque automotor municipal, con la puesta en funcionamiento de tractores, retro-pala y rolo compactador, lo que permitió avanzar con obras de adoquinado en el acceso al Jardín Zevallos y en calles Sarmiento y Juan Domingo Perón.

Salud, educación y desarrollo

En el área social, se resaltó el trabajo territorial con visitas domiciliarias y la consolidación de la Sala Cuna “Rayito de Sol”, que actualmente contiene a más de un centenar de niños.

En salud pública, se informaron 1.199 personas inmunizadas con 2.532 dosis aplicadas, además de la implementación de sistemas digitales para turnos y programas de medicamentos.

El discurso también incluyó anuncios vinculados al ordenamiento territorial, un nuevo Código de Edificación, políticas ambientales como el retiro de neumáticos fuera de uso y la proyección de un Hogar de Día para adultos mayores en 2026.

El intendente cerró la apertura convocando al Concejo a trabajar con consenso institucional y dejó formalmente inaugurado el período legislativo ordinario 2026.