Abren un curso sobre arquitectura de computadoras para docentes

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba abrió las inscripciones para el curso “Arquitectura de computadoras, una introducción a las ciencias de la computación”, destinado a docentes de Educación Primaria y Secundaria que dicten los espacios curriculares Educación Tecnológica y Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación.

La propuesta forma parte del programa TecnoPresente en el Aula y busca brindar herramientas para trabajar en clase los contenidos vinculados a las tecnologías computacionales incluidos en los nuevos diseños curriculares del sistema educativo provincial.

El curso comenzará en marzo, tendrá modalidad semipresencial y permitirá acreditar 60 horas de formación. Se desarrollará en tres sedes: Córdoba capital, Cosquín y Villa Dolores.

La capacitación estará organizada en cinco módulos con encuentros presenciales y clases virtuales sincrónicas y asincrónicas. Entre los contenidos se abordarán temas como arquitectura básica de las computadoras, historia de los sistemas computacionales, obsolescencia programada y derecho a reparar, además de software y hardware libre.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que fortalecer la formación docente en este campo es clave para acompañar los nuevos programas educativos y preparar a los estudiantes para comprender el mundo digital.

Por su parte, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, destacó que comprender cómo funcionan las computadoras permite tomar decisiones informadas sobre el uso de la tecnología.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de las direcciones generales de cada nivel educativo, mediante un formulario habilitado por el Ministerio.