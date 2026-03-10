Abrieron el San Roque, creció el Suquía y hoy reabrieron la Costanera

La Costanera de la ciudad de Córdoba volvió a habilitarse al tránsito luego de las tareas de limpieza realizadas tras la crecida del río Suquía, provocada por las intensas lluvias y la apertura de válvulas del dique San Roque.

Según informó la Municipalidad, la arteria quedó habilitada en ambas manos en casi todo su recorrido, una vez finalizados los trabajos para retirar barro, residuos y sedimentos que habían quedado sobre la calzada.

Sin embargo, permanece cortado el subnivel del puente Tablada en Costanera Sur, donde aún hay presencia de agua sobre la calzada.

Las autoridades indicaron que el resto del corredor ya puede utilizarse con normalidad, aunque se recomienda circular con precaución en los sectores cercanos al río.