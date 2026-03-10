Alerta amarilla por tormentas en las sierras: lluvias intensas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para las sierras de Córdoba y gran parte del centro provincial, incluyendo el valle de Punilla y la ciudad de Córdoba, donde se prevén fenómenos intensos durante la tarde de este martes.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h y ocasional caída de granizo.

En Villa Carlos Paz, la mañana se presenta con cielo cubierto, 20°C de temperatura y 95% de humedad, mientras sopla viento leve del este a 6 km/h, con visibilidad de 10 kilómetros.

El pronóstico indica lluvias aisladas durante la mañana, pero hacia la tarde aumentará la inestabilidad con tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación entre 40% y 70%. Para la noche se prevé que las condiciones continúen con tormentas aisladas.

La temperatura de este martes se moverá entre 15°C de mínima y 23°C de máxima.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa temperaturas moderadas en la región, con máximas que oscilarán entre 25°C y 28°C hacia el inicio de la próxima semana.