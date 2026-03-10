Bancor y el Gobierno de Córdoba impulsan la inversión en Expoagro 2026

El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) y el Gobierno de Córdoba participan de la 20° edición de Expoagro 2026, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto del país, que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, Buenos Aires.

En este marco, Bancor firmó un convenio con el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba para poner a disposición de los productores un cupo de 36 mil millones de pesos en financiamiento, con la mejor tasa del mercado del 16% a 48 meses, destinado a la compra de maquinaria agrícola fabricada en Córdoba a través de AFAMAC – Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes – y camiones Iveco.

La entidad está presente un año más en el stand 215, junto al Gobierno provincial, brindando asesoramiento sobre sus líneas de financiamiento y beneficios para el sector durante los días de la feria. La exposición reúne a 330 empresas líderes en maquinaria, insumos, servicios y tecnología para el agro, y prevé la visita de más de 225.000 productores, contratistas y empresarios vinculados a la actividad.

Líneas de financiamiento

Maquinaria agrícola de fabricantes cordobeses: hasta 48 meses en pesos, con tasa del 16% TNA.

Préstamos en dólares: para la compra de maquinaria cordobesa, 3% a 36 meses y 4% TNA a 48 meses.

Descuento de cheques: para fabricantes cordobeses, plazo promedio ponderado 180 días, tasa 23% TNA, facilitando ventas a todo el país.

Camiones Iveco producidos en Córdoba: financiamiento a 48 meses en pesos, con tasa del 16%.

Estas propuestas se complementan con las líneas vigentes del banco para compra de insumos agrícolas, proyectos de innovación tecnológica, sostenibilidad, eficiencia energética y más. Más información en www.bancor.com.ar.

Actividades durante la feria

El miércoles 16 de marzo a las 16:00, Bancor ofrecerá una charla con Paulina Lescano, especialista en mercados agropecuarios, sobre el contexto macroeconómico internacional, nacional y local. Además, Evangelina Salloum, gerenta del área de Agronegocios de Bancor, presentará todas las líneas de crédito disponibles para el sector.

Los oficiales de negocios del banco atenderán en el stand 215, asesorando a productores y empresas y concretando préstamos. A través de su área de Agronegocios, la entidad busca impulsar nuevas oportunidades de inversión productiva y fortalecer el vínculo con el ecosistema agroindustrial de Córdoba y la región.