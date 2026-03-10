Capilla del Monte avanza con arreglos de calles, luces y limpieza en varios barrios

La Municipalidad de Capilla del Monte informó que continúan las tareas de mantenimiento urbano en distintos puntos de la localidad, con intervenciones en calles, luminarias y limpieza de espacios públicos.

Entre los trabajos realizados se encuentra el relleno y nivelado de calles en los barrios Zapato Norte, Balumba, 9 de Julio, Aguas Azules y Atalaya, con el objetivo de mejorar la circulación en esas zonas.

También se ejecutaron tareas de bacheo y nivelación de banquinas sobre la Ruta 38, en los accesos norte y sur de la ciudad. En ese sector además se realizan trabajos de desmalezado y limpieza en las colectoras.

El municipio informó además el recambio de luminarias y artefactos LED en distintos sectores de la localidad, junto con operativos de recolección de residuos en diferentes puntos de Capilla del Monte.