Carlos Paz: El IPEM 365 vivió un UPD diferente junto a familias y docentes

A diferencia de otras celebraciones que suelen realizarse fuera del ámbito escolar, el IPEM 365 Dr. René Favaloro abrió sus puertas para albergar una jornada especial con motivo del Último Primer Día (UPD). La iniciativa planteó una importante diferencia con respecto a otras convocatorias donde abunda el consumo de bebidas alcohólicas y marca un modelo a imitar entre la comunidad educativa de Villa Carlos Paz y la Provincia de Córdoba.

Los estudiantes de Sexto Año tuvieron la posibilidad de celebrar el inicio del ciclo lectivo 2026 junto a las familias y los docentes.

La propuesta incluyó un «Último Primer Desayuno», donde estudiantes, padres y docentes compartieron un momento distendido antes del inicio de las clases. El director del establecimiento, Pablo Ángulo, destacó la gran participación que tuvo la actividad y el acompañamiento de las familias y dijo a El Diario: «Fueron todos los chicos y también bastantes padres, teniendo en cuenta que se trata de sexto año y de un día de semana».

La iniciativa buscó desmitificar la idea que las familias dejan a los estudiantes «librados a su suerte» durante el UPD, promoviendo un espacio de encuentro y cuidado dentro del ámbito escolar. En la organización también participaron estudiantes de Quinto Año, quienes colaboraron con la ambientación y la música, generando un clima similar al de un día de campo familiar. «Los chicos de Quinto ayudaron a preparar todo, la ambientación, la música, se armó como si fuera un día de campo familiar»; explicó Ángulo.

Durante la mañana, docentes y familias compartieron mates, conversaciones y risas mientras los estudiantes celebraban el comienzo de su último año en la escuela. «Seguro los chicos hicieron su UPD, pero nosotros quisimos agregar el ‘último primer desayuno’, para que todos podamos compartir juntos ese momento antes de entrar a clases»; agregó el director.

Tras el desayuno y el encuentro con las familias, los estudiantes ingresaron a las aulas para comenzar normalmente su jornada escolar. La propuesta dejó una imagen distinta del UPD, una celebración acompañada por la comunidad educativa, donde la familia, la escuela y los estudiantes compartieron el inicio de un año que será inolvidable para los egresados.