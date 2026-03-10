Día de la Mujer: Un espacio para visibilizar el talento femenino carlospacense

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante distintas actividades destinadas a visibilizar el rol de las mujeres y generar espacios de encuentro, reflexión y cuidado.

Durante el fin de semana, se realizó la propuesta «Mujeres en el Arte», para compartir y destacar el talento femenino local.

La actividad tuvo lugar en La Fábrica Punto Joven, ubicada en Distrito Sur, donde artistas, emprendedoras e instituciones intermedias participaron de una jornada cultural abierta a los vecinos. En el lugar, también se instalaron stands de emprendedoras y un espacio de la Casa de la Mujer, donde se abordaron diferentes temáticas vinculadas a los derechos, el acompañamiento y las políticas públicas destinadas a mujeres.

La secretaria de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, destacó la importancia de generar estos espacios en la ciudad y dijo: «Buscamos una propuesta diferente que permita visibilizar el talento femenino local. Para nosotros es muy importante poder destacar cada una de las experiencias que vivimos en la sociedad desde la energía femenina y crear espacios donde las mujeres puedan mostrarse y expresarse desde un lugar distinto».

Las actividades continuaron el pasado lunes 9 de marzo, con la propuesta «Tu salud, tu decisión. No solo cuidamos, también nos cuidamos», que incluyó un stand de Salud Integral de la Mujer con chequeos rápidos y asesoramiento profesional a cargo del equipo del Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Zacarías también remarcó el rol de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad local: «Es fundamental destacar a las mujeres trabajadoras de nuestra ciudad, que permanentemente están conquistando derechos y ganando protagonismo en lo laboral, en lo personal y en lo profesional. También cumplen un rol clave en el cuidado de las familias, como madres, tías o abuelas, formando parte de la identidad de Villa Carlos Paz».

Finalmente, la funcionaria señaló que el objetivo de las acciones impulsadas durante marzo es llegar a cada mujer de la ciudad. «Queremos que este mes sirva para tomar conciencia de que, trabajando juntas, podemos acompañarnos y salir adelante frente a muchas situaciones. Como Estado debemos estar presentes en cada espacio para promover el cuidado y el bienestar de las mujeres»; concluyó.