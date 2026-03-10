¿Hasta cuándo habrá lluvias y tormentas en Carlos Paz?

Esta tarde en Carlos Paz el tiempo se mantiene nublado con lluvias débiles, con una temperatura cercana a los 21 °C, humedad elevada del 89 % y viento leve del oeste. Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico, las condiciones inestables continuarán durante los próximos días en la región de Punilla.

Para esta noche del martes se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia entre 10 % y 40 % y una temperatura cercana a los 19 °C.

El miércoles la jornada comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada, luego el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche podrían volver las tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 14 °C de mínima y 25 °C de máxima.

La inestabilidad podría extenderse hasta el jueves por la tarde, cuando el pronóstico indica lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación entre 10 % y 40 %. Hacia la noche el cielo tendería a parcialmente nublado.

Para viernes, sábado y domingo se prevén temperaturas templadas, con máximas entre 25 °C y 26 °C. Sin embargo, el sábado nuevamente podrían registrarse tormentas aisladas durante gran parte del día.

En síntesis, las lluvias más probables se concentran entre este martes por la noche y el jueves, con períodos de mejora parcial entre medio y un nuevo pulso de tormentas previsto hacia el sábado.