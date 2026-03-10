Identificaron los restos hallados en las excavaciones de La Perla

El Juzgado Federal N°3 informó que se lograron identificar los restos óseos encontrados dentro del predio militar de La Perla, el mayor centro clandestino de detención y torturas que funcionó durante la última dictadura militar en la Provincia de Córdoba. El macabro hallazgo se hizo en el año 2025 y el comunicado firmado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, reveló el resultado de los antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Los huesos fueron descubiertos en el sector conocido como «Loma del Torito», ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Los análisis permitieron avanzar en la identificación científica de los restos óseos recuperados, aunque desde el juzgado indicaron que se brindará mayor información sobre el caso en una próxima comunicación oficial.

«Se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de 12 personas»; se precisó en el texto, aunque todavía se mantienen en reserva las identidades de las víctimas.