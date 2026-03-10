La reserva escondida de Punilla que invita a aprender a cuidar la naturaleza

La Reserva Natural Los Chorrillos, ubicada en Tanti, en el valle de Punilla y a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, anunció la reapertura de su programa de voluntariado, una iniciativa que busca promover la educación ambiental y generar instancias de aprendizaje vinculadas al cuidado de las áreas naturales.

Durante el verano, la reserva recibió a José María Romero y Lucas Valdemarín, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparques de la Universidad Provincial de Córdoba, quienes participaron de una experiencia de voluntariado en el área protegida.

A lo largo de su estadía formaron parte de distintas tareas propias del trabajo cotidiano de guardaparques, con el objetivo de acercarse a la práctica profesional y conocer de primera mano cómo se gestiona un espacio natural.

La reserva se encuentra en la zona serrana de Tanti, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y es conocida por la cascada Los Chorrillos, una caída de agua de más de 100 metros de altura, considerada una de las más imponentes de la provincia.

Desde la organización destacaron que estas experiencias buscan fortalecer la formación de futuros guardaparques y consolidar el vínculo entre la reserva y las instituciones educativas, promoviendo el compromiso con la conservación del ambiente.