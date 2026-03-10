Mar Chiquita abre un espacio para entender su pasado indígena

El jueves 12 de marzo a las 9.30 se realizará el taller gratuito “Reconstruyendo historias indígenas en Mar Chiquita”, una propuesta formativa que busca recuperar y poner en diálogo los saberes sobre los pueblos originarios que habitaron la región de Ansenuza.

La actividad tendrá lugar en el Centro de Interpretación de la Reserva Municipal Bahía de Ansenuza, ubicado sobre Ruta 17 en la localidad de La Para, y contará con la participación de investigadores del Instituto de Antropología de Córdoba y referentes de comunidades indígenas.

Entre los disertantes estarán Gabriela Luján, de la comunidad Comechingón-Sanavirón Cerro Colorado; Cristian Bustos, de la comunidad Sanavirona Mampa Sacat; y Néstor Barzola, de la comunidad Sanavirona Kasik Sacat.

También participarán Mariana Fabra, Mariela Zabala y Aldana Tavarone, investigadoras vinculadas al Instituto de Antropología de Córdoba, el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, junto a Carlos Ferreyra, representante de la Estancia Jesuítica de Jesús María y la Posta de Sinsacate.

El encuentro está dirigido a trabajadores de museos, guías y prestadores turísticos, docentes y público en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la historia indígena de la región y su relación con el patrimonio cultural de Ansenuza.

Al finalizar la jornada se realizará la entrega de certificados a los participantes.