Policía Ambiental visitó Cuesta Blanca y trabajó con la comuna

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este martes por la mañana a agentes de la Policía Ambiental de Córdoba, en una reunión destinada a compartir experiencias y coordinar acciones vinculadas a la protección del ambiente.

Del encuentro también participaron integrantes del área de Obras Privadas y el Guardambiente comunal, quienes intercambiaron conocimientos con los funcionarios provinciales sobre distintos aspectos relacionados con el cuidado del entorno natural de la localidad.

Durante la reunión se dialogó sobre herramientas de control, estrategias de prevención y el trabajo conjunto entre la comuna y los organismos provinciales para fortalecer la protección ambiental en la zona.

La actividad permitió además consolidar vínculos institucionales y avanzar en nuevas líneas de trabajo orientadas a preservar los recursos naturales de Cuesta Blanca.