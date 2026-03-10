Una escena inesperada con caballos sorprendió esta tarde en Carlos Paz

Una escena poco habitual llamó la atención de vecinos y turistas esta tarde en Villa Carlos Paz, cuando unos 50 jinetes atravesaron distintos sectores de la ciudad montados a caballo como parte de los preparativos para la Cabalgata Brocheriana.

La caravana ecuestre avanzó por calles de la ciudad generando sorpresa entre quienes se encontraban en la vía pública. Muchos se detuvieron a observar el paso de los caballos y a tomar fotografías de una postal que no suele verse en pleno centro urbano.

La actividad se enmarca en la 30ª edición de la peregrinación “La Brocheriana”, la tradicional travesía que recrea el camino realizado por el santo cordobés José Gabriel del Rosario Brochero a través de las sierras.

El recorrido oficial comenzará este miércoles con la concentración y acreditación de participantes en Alta Gracia y Villa Cura Brochero.

La peregrinación continuará el 12 de marzo con la primera etapa entre Alta Gracia y Río La Suela, el 13 de marzo desde Río La Suela hasta La Posta, el 14 de marzo entre La Posta y Nono, y finalizará el 15 de marzo con la llegada a Villa Cura Brochero, donde se realizará el encuentro final en la Plaza Centenario.

Durante todo el trayecto, la Policía de Córdoba desplegará un operativo de seguridad con efectivos de las departamentales Punilla, Santa María y San Alberto, junto a unidades de Policía Caminera, Patrulla Rural, DUAR, Caballería y Motocicletas, para acompañar y brindar seguridad a los peregrinos.