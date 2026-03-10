Vaca Muerta podría generar, en cinco años, USD 30.000 millones en exportaciones

El desarrollo de Vaca Muerta continúa generando expectativas sobre el futuro energético y económico de la Argentina. Según distintos actores del sector, la formación podría generar exportaciones cercanas a los 30.000 millones de dólares en los próximos cinco años, impulsadas por la expansión sostenida de la producción de petróleo y gas no convencional.

Vaca Muerta no solo se perfila como el principal centro energético del país, sino que también se consolida como un motor clave para el crecimiento de las economías locales. La actividad en los yacimientos genera nuevas oportunidades para empresas, proveedores y trabajadores que forman parte de la cadena productiva vinculada a la industria hidrocarburífera.

En este marco, la Cámara de Empresas Industria y Servicios de Añelo (CEISA) y la Cámara de Comercio, Industria, Producción, Servicios y Afines de Rincón de los Sauces (ACIPSARS) anunciaron la renovación del Convenio de Colaboración Inter Cámaras. La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, ubicadas en localidades estratégicas para la actividad energética en Neuquén.

Las cámaras empresariales representan a más de 160 compañías que operan en distintos segmentos de la cadena de suministro de la industria petrolera, muchas de ellas proveedoras de servicios e insumos esenciales para el desarrollo de Vaca Muerta.

La actualización del acuerdo apunta a consolidar un trabajo conjunto que fomente la participación de empresas locales en el crecimiento del sector, destacando además la relevancia de cumplir con la Ley Provincial 3338. Esta normativa busca garantizar un mayor protagonismo de proveedores regionales en los proyectos petroleros, promoviendo un desarrollo más equilibrado en las localidades cercanas a los yacimientos.

Otro aspecto central del convenio es fomentar la asociatividad entre las empresas que integran ambas cámaras. La idea es impulsar alianzas estratégicas, redes de colaboración y nuevas oportunidades de negocio que permitan a los actores locales integrarse de manera más sólida a la expansión de la industria energética.

Además, el acuerdo prevé la participación conjunta en foros y espacios institucionales vinculados al sector, con el objetivo de promover la contratación de mano de obra local y adoptar prácticas productivas sostenibles y responsables con el medio ambiente.