Bacheo, poda y arreglos en distintos barrios de Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizó este miércoles tareas de mantenimiento y mejoras en distintos sectores de la ciudad, con trabajos de arreglo de calles, bacheo y mantenimiento de espacios públicos.

Durante la jornada, cuadrillas municipales trabajaron en las calles Lamartine y Manet, donde se realizaron arreglos utilizando maquinaria Bobcat para mejorar el estado de la calzada.

En paralelo, equipos de bacheo intervinieron el primer tramo de avenida Los Sauces, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en uno de los corredores más utilizados de la zona.

Por otra parte, el área de Parques y Paseos llevó adelante podas de arbolado público en respuesta a reclamos realizados por vecinos a través de la línea municipal 147. Las tareas se concentraron en calles Wilde, Roque Sáenz Peña y Huarpes.

Además, se realizaron trabajos de corte de pasto, poda y limpieza en el predio del IPEM 316 en barrio Colinas, así como en calle Copérnico en Villa del Lago, Cassaffousth, Sarmiento y Bernardo D’Elía.