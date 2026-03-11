Bomba atómica: el primer capítulo del libro sobre Andrea Castana

Una y mil veces habremos escuchado la frase «si la bomba atómica cayera en Carlos Paz, rebotaría». Se oía en bares, en la calle y en las mesas familiares, como una broma mordaz o un retrato extremo de nuestra idiosincrasia. Se decía que para despertar nuestra indiferencia, haría falta un evento de dimensiones colosales, una explosión capaz de desgarrar el velo de la cotidianidad, una inundación que nos arrastrara a las fronteras de la razón o un incendio devastador que consumiera todo aquello que amábamos.

Sólo ciertos acontecimientos podrían romper la quietud. Era necesario que ocurriera algo que nos obligara a fijar la mirada, algo imposible de ignorar. Se requería un suceso desgarrador, como el crimen de Andrea, que dejara una herida abierta en la ciudad.

Tal vez así, en medio del estruendo, nuestras almas podrían percibir el latido de la realidad.

Villa Carlos Paz es una población diferente a todas. Está enclavada en un entorno natural privilegiado en el corazón del país, con sierras, ríos y un lago en el medio. No tuvo su origen en asentamientos originarios ni en colonias españolas. No tiene grandes parques ni estadios, nunca tuvo ferrocarril y no cuenta con fábricas. Carlos Paz vive del turismo; esa es su industria y lo que moldeó su perfil económico y social durante décadas.

La ciudad tuvo su origen a principios del siglo XX, con la transformación de la estancia perteneciente a los descendientes del «Manco» Paz. Desde entonces, ha experimentado un sostenido crecimiento demográfico que la convirtió en uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Primero llegaron las familias adineradas de Córdoba, Buenos Aires y Rosario, luego los inmigrantes italianos, españoles, polacos y de tantas otras nacionalidades. Con el correr de los años, se sumaron los exiliados de las grandes urbes que buscaban una vida más tranquila y los trabajadores «golondrinas», que vinieron a hacer temporada y se quedaron para siempre.

Todo esto hace que la mayoría de los carlospacenses nacidos y criados no tengamos la típica tonada cordobesa. Muchos de nosotros no tenemos ese «cantito» característico, y eso se debe a que casi todas las familias, por no decir todas, son migrantes. Quizás por eso resulte tan difícil hablar de identidad o patrimonio, porque somos un universo fragmentado en múltiples dimensiones que todavía no logra construir un legado común. No se puede amar lo que no se conoce y no se valora lo que no se ama. Es como si fuéramos una sociedad sin historia, donde cada uno de sus nuevos habitantes tuviera el poder de resetear el reloj gigante del Cu-Cú.

Basta recordar que tuvimos un intendente que festejó su triunfo en las elecciones de Carlos Paz, desfilando en un camión de los bomberos en su pueblo natal y no en la ciudad que lo había votado. A ese punto demencial podemos llegar los carlospacenses cuando damos rienda suelta a la desmemoria y la indiferencia.

Es una ciudad donde estamos acostumbrados a ver gente que viene y se va, que desaparece de la noche a la mañana sin que nadie pregunte demasiado. Es también una tierra de oportunidades, así lo fue durante toda su historia.

Por acá han pasado figuras como Ernesto Sábato, Manuel de Falla, Alejandra Pizarnik o el Papa Francisco. Fue cuna de la primera santa argentina, refugio de genocidas y criminales. Y todos ellos lograron pasar desapercibidos.

Durante tres meses al año, la ciudad se erige como la gran capital del espectáculo y es capaz de tener más de cincuenta obras en cartelera, algo que únicamente ocurre en metrópolis como Nueva York, Buenos Aires o París. En un solo verano, puede recibir hasta un millón de turistas y triplicar su población, lo que acarreó un desmedido boom de la construcción durante la primera década del 2000. Poco a poco los edificios fueron mutando el paisaje hasta que la villa serrana se convirtió en un recuerdo.

Como ayer, hoy es un lugar de alegría y disfrute y el destino de vacaciones predilecto para las familias del país, pero detrás del brillo de las marquesinas, las postales de ensueño y el sol abrasador, se esconde otra Carlos Paz, una más oscura y peligrosa. Como cualquier otra ciudad, ésta también oculta un submundo criminal que sólo en algunas ocasiones emerge de las profundidades y arrastra consigo un torrente de barro y destrucción.

Las páginas policiales revelan la otra cara del paraíso. Cuando eso ocurre, se pulveriza la ilusión y se rompe la inocencia de creer que algo así no podría ocurrir en Carlos Paz. El crimen de Andrea Castana se sintió como una bomba atómica. Al subir al Cerro de la Cruz, todavía pueden escucharse los ecos de su estallido.