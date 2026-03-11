Bomberos de Cosquín reciben capacitación internacional con instructores de Escocia

Durante cuatro jornadas intensivas, bomberos voluntarios de Cosquín participarán de una capacitación especializada brindada por instructores internacionales en el cuartel local. La actividad forma parte de una misión de formación y cooperación destinada a fortalecer las capacidades operativas ante emergencias.

Entre el martes 10 y el viernes 13, instructores de la International Fire and Rescue Association (IFRA), una fundación de Escocia integrada por bomberos profesionales, estarán en la ciudad para dictar entrenamientos técnicos dirigidos a integrantes del cuerpo activo.

La iniciativa se enmarca en la Misión 88, un programa de cooperación que la organización desarrolla en distintos países con el objetivo de brindar capacitaciones, equipamiento y apoyo al crecimiento de los cuerpos de bomberos.

Durante las jornadas, los participantes realizarán prácticas y entrenamientos en rescate acuático y comando de incidentes, dos áreas clave para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia. Las actividades estarán orientadas a reforzar conocimientos, protocolos de actuación y herramientas de trabajo para intervenir de manera cada vez más segura y eficiente.

Desde la institución destacaron la importancia de que el cuartel de Cosquín sea sede de este espacio de formación internacional, que no solo beneficia al cuerpo local, sino que también contribuye al fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios de la región.