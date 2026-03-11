Capilla del Monte lleva controles de salud escolar a los barrios

El municipio de Capilla del Monte puso en marcha un operativo sanitario en distintos barrios de la ciudad para facilitar a las familias la completación de la ficha médica escolar (CUS), un requisito obligatorio al comienzo de cada ciclo lectivo.

La campaña es coordinada por la dirección del Hospital Américo Luqui, cuyos equipos de salud ya recorrieron los barrios Argentino, Balumba, La Toma y El Zapato, acercando los controles directamente a los vecinos.

Durante cada jornada, los profesionales realizan revisiones odontológicas, control de peso y talla, chequeos de la vista, verificación del calendario de vacunación y evaluaciones clínicas generales, entre otros controles necesarios para completar la ficha médica de los estudiantes.

La iniciativa busca evitar que las familias tengan que trasladarse hasta el hospital para cumplir con el trámite, acercando los servicios de salud a los distintos sectores de la localidad.

El operativo continuará el próximo lunes en el Centro Vecinal Las Gemelas, ubicado en la intersección de Las Acacias y Vicente López y Planes, donde se atenderá a vecinos que necesiten completar la documentación sanitaria de los alumnos.