¿Cómo está el lago San Roque después de las últimas lluvias?

El dique San Roque, en el valle de Punilla, se encuentra actualmente por encima de su nivel de vertedero, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) a través del Sistema de Información Hidrometeorológica.

Según el reporte actualizado, el embalse registra una cota de 35,62 metros, mientras que el nivel del vertedero se ubica en 35,30 metros, lo que implica que el lago está 32 centímetros por encima de ese punto.

El buen nivel del dique es una de las noticias destacadas entre los principales embalses de la provincia, especialmente por su importancia para el abastecimiento de agua y el turismo en la región de Punilla.

Entre los demás diques medidos por la Provincia, Los Molinos también se encuentra por encima de su cota de vertedero, con 53,81 metros, es decir 81 centímetros por encima de su nivel máximo. A su vez, La Quebrada registra una leve diferencia positiva de 3 centímetros.

En tanto, otros embalses aún permanecen por debajo del nivel del vertedero. Es el caso de La Viña, que se ubica 1,14 metros por debajo, Cruz del Eje con 0,97 metros menos, y el embalse de Río Tercero, apenas 8 centímetros por debajo.

Los niveles más bajos en relación con su cota corresponden a Pichanas, con 4,71 metros por debajo, y El Cajón, que registra 4,73 metros por debajo del vertedero.

Los datos corresponden a mediciones oficiales publicadas en el sistema hidrometeorológico provincial, que monitorea los principales embalses de Córdoba.