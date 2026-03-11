Córdoba tendrá el primer hospital veterinario municipal de urgencias del país

La ciudad de Córdoba contará con el primer Hospital Veterinario Municipal de Urgencias del país, un espacio destinado a la atención de animales en situaciones críticas que funcionará en barrio San Vicente.

El intendente Daniel Passerini recorrió el inicio de las obras en el edificio del ex Dispensario Dermatológico, que será recuperado para poner en marcha el nuevo centro de atención veterinaria.

El hospital brindará guardia veterinaria las 24 horas durante todo el año y estará orientado a atender emergencias, animales atropellados o con riesgo de vida, además de ofrecer atención primaria y estabilización en casos críticos.

El servicio será gratuito para los vecinos de la ciudad.

En el mismo predio también funcionará el cuarto Centro de Castraciones Municipal, que se sumará a los espacios que ya operan en Alto Alberdi, La France y Villa Allende Parque, además de los dos carros móviles que recorren distintos barrios.

Desde el municipio señalaron que la elección de San Vicente responde a que se trata de una zona con alta demanda de servicios veterinarios públicos, donde hasta ahora no existía un espacio de este tipo.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca ampliar la red de atención animal y fortalecer las políticas de salud pública, bienestar animal y control poblacional de mascotas en la ciudad.