El DUAR capacitó en RCP y primeros auxilios al personal de El Diario

El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) capacitó a los directivos y al personal de El Diario de Carlos Paz en primeros auxilios y maniobras de RCP, un conocimiento indispensable para prevenir complicaciones graves y reducir la mortalidad en situaciones de emergencia. Sumar esta información resulta clave crucial a la hora de salvar vidas, ya que permite estabilizar a una persona, aliviar su dolor y evitar que sus lesiones empeoren antes de que llegue la ayuda profesional.

La capacitación se llevó adelante días atrás en la base operativa ubicada sobre las márgenes del lago San Roque.

Durante la ocasión, el equipo que integra la redacción destacó el profesionalismo de los integrantes del DUAR y el importante rol que cumplen en la sociedad, con presencia constante ante situaciones de emergencias, operativos de búsqueda y rescates.

El director de EL DIARIO, Santiago Solans, ponderó el compromiso que la institución tiene con la comunidad y sostuvo: «Queríamos hacer este curso de formación con el DUAR porque sabemos el trabajo que realizan a diario en nuestra región y en toda la Provincia de Córdoba, hemos sido testigos de numerosos rescates en el lago, en los ríos y en la montaña y conocemos la labor que llevan adelante. Son indispensables en nuestra sociedad y estamos agradecidos de que nos hayan abierto las puertas de la base para capacitarnos en primeros auxilios y RCP, conocimientos que toda persona debería tener».

«El Diario es desde siempre una herramienta de transformación, vinculada intrínsecamente a nuestra comunidad y ahora también, con un equipo que está capacitado y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte»; completó.